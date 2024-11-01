İHA

Son yıllarda iş sahiplerinin başı, çalıştıracak işçi bulamama konusunda dertte.

O kişilerden biri de Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 25 yıldır fırın ve kasap işleten Hilmi Kara.

Aylardır fırın bölümü için işçi arayan Kara, son birkaç ayda 6 fırıncı değiştirdiğini açıkladı.

GÜNLÜK YEVMİYEYİ BEĞENMİYORLAR

Çalışma saatlerini ve günlük yevmiyeyi beğenmedikleri için fırıncıların 1 hafta çalışıp işi bıraktıklarını açıklayan Kara, nitelikli işçi bulamamaktan şikayetçi.

İşçi arayışını sürdüren Kara, günlük bin 500 TL ile 2 bin TL ücret vermesine rağmen çalıştıracak kalifiye işçi bulamadığı için küreği eline alıp fırınının başına geçti.

"YENİ GENÇ NESİL KOLAY PARA KAZANMANIN DERDİNDELER"

Kara, işçilerin fahiş fiyat istemesi üzerine fırında kendisinin çalışmaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

25 yıllık işletme sahibiyim. Yaşadığımız personel sıkıntısından dolayı kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Kasap olsun veya fırın olsun eleman bulamıyoruz. Genel olarak esnafın problemi bu.



Yeni genç nesil esnaflığa yönelmiyor ve kolay para kazanmanın derdindeler. İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü. İşleri kendimiz yapıyoruz. Son birkaç ayda 5 veya 6 işçi fırın işini bırakarak gitti. İşçiler çalışma sistemini, ücretini ve saatlerini beğenmiyorlar. İstedikleri fahiş ücretler, yaptığımız işe değmiyor. Bu yüzden çalışmıyorlar.

"GÜNLÜK BİN 500 TL İLE 2 BİN TL VERMEMİZE RAĞMEN KALICI ELEMAN BULAMIYORUZ"

Günlük 2 bin TL vermesine rağmen fırında çalışacak işçi bulamadığını söyleyen Kara, son olarak şu sözleri sarf etti: