Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına saldırı Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına mukavemet göstererek darbeden 5 şüpheli, gözaltına alındı. Yaralanan 3 memur ise hastaneye kaldırıldı.

DHA

Şırnak'ta hareketli gece..

Saat 04.00 sıralarında Silopi ilçesinde Habur Gümrük Kapısı'ndaki yolcu bagaj bölümünde meydana gelen olayda; Bagajların x-Ray cihazı ile kontrol edildiği bölüme gelen bir grup, görevli memurlarla tartıştı.

GÖREVLİ MEMURLARA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi ile grup, görevli memurlara saldırdı. E.B., B.B. ve M.S. isimli memurlar, yüz, boyun ve enselerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

M.B., K.O., M.B., Y.B. ve S.B. isimli şüpheliler de Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak polise teslim edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)