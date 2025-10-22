Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Zirvede sürpriz bir isim var

- Televizyon ekranlarında bu hafta kıyasıya bir reyting rekabeti yaşandı.
- Uzak Şehir dizisi, rakiplerini geride bırakarak en çok izlenen yapım oldu.
- TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi üçüncü sırada yer aldı.
Televizyon ekranlarında her hafta büyük bir rekabet yaşanıyor.
Türkiye İzlenme Ölçümleme Araştırmaları (TİAK), her gün reyting sonuçlarını paylaşıyor.
Geçtiğimiz hafta reyting listelerinde dengeler değişti, listeye yeni diziler dahil oldu.
Peki, haftanın en çok izlenen dizisi hangisi?
HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Geçtiğimiz hafta rakiplerini geride bırakarak ekranlara damga vuran yapım Uzak Şehir oldu.
Ekranların yeni yapımı Halef Köklerin Çağrısı ikinciliği kaptı. Onu TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi takip etti.
1. Uzak Şehir: 14.98
2. Eşref Rüya: 9.21
3. Halef Köklerin Çağrısı: 7.23
4. Taşacak Bu Deniz: 6.36
5. Kızılcık Şerbeti: 6.53
6. Teşkilat: 6.43
7. Dönül Dağı 6.02
8. Arka Sokaklar 6.01
9. Güller ve Günahlar: 5.85
10. Sahipsizler: 5.35