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    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 12.05.2022 - 03:56
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    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

    HSK kararlarına göre, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

    Listede 28 hakim, 14 savcı ve 2 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

    Nisan 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

    Listede ismini göremeyenler 30 gün içerisinde HSK'ye yazılı başvuru yapacak

    Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

    HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

    AA'nın haberine göre, söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete de #1


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