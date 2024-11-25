Hakkari'de 35 kilo metamfetamin ele geçirildi
İHA

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen kapalı kasa kamyonette arama yapıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Yapılan aramada aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette 67 paket halinde toplamda 35 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bahse konu aracın şoförü olan şüpheli şahıs Ş.T. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar