Hakkari'de ambulans kara saplandı: İmdadına karla mücadele ekipleri yetişti

- Hakkari'de iki gündür etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
- Yüksekova'da kara saplanan ambulans, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Hakkari genelinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi geçtiği bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
AMBULANS KARA SAPLANDI
Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halindeyken yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir ambulans kara saplandı.
Kendi imkanlarıyla kurtulamayan sağlık ekipleri, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.
İMDADINA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YETİŞTİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makinesi yardımıyla yürüttükleri çalışma sonucu ambulansı saplandığı yerden çıkardı.
EKİPLERİN YOĞUN MESAİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan, ilçe genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, karla mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması için başlattığı yoğun mesai devam ediyor.