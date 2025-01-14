İHA

Dağların karla kaplanması yaban hayatına olumsuz yönde etkilerken kurt, tilki ve ayı gibi hayvanlar ilçe merkezlerinde görülmeye başlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca yolunda ilerleyen vatandaşlar Vezirli köyü yakınlarında gördükleri kurdu görüntüledi.

YOLDAN AYRILMADI

Görüntülerde kurdun hızla aracın önünde koştuğu ve uzun süre yoldan ayrılmadığı görülürken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Yolculuk esnasında bu görüntüleri kaydeden vatandaşlar doğa şartlarının sert olduğu Yüksekova'da yiyecek bulmak için şehir merkezine ya da köylere inen yaban hayvanlarının olduğunu ve bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını ifade ettiler.