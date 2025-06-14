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DHA

İsrail'in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Türkiye’nin Hakkari’deki Esendere Sınır Kapısı'nda işlemlerin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Gümrük kapısında yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Sürücüler, işlemlerdeki gecikmenin bekleme süresini uzattığını dile getirdi. Tır şoförü Habip Batfer, “Dünden beri internet kesintisi nedeniyle ailelerimizle iletişim kuramıyoruz. Endişe içindeyiz” dedi.

"DÖNEBİLMEK İÇİN KUYRUKTA BEKLİYORUZ"

İranlı sürücü Mehmet Ali Ruhani, üç gündür sınırda beklediğini belirterek, “Ülkemize yapılan saldırı sonrası gümrük işlemleri yavaşladı. Bu nedenle burada uzun süre bekliyoruz. Gelişmeleri Türk medyası üzerinden takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşı Saide Genç ise “Akrabamız vefat edince İran’a gittik. Orada bulunduğumuz sırada saldırı gerçekleşti. Ardından sınır kapısına gelip sabah erken saatlerde Türkiye’ye dönmeye çalıştık” diye konuştu.

Öte yandan, sınır geçişlerinde yalnızca İran’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye, Türkiye’deki İran vatandaşlarının ise ülkelerine dönmelerine izin verildiği öğrenildi.