Hakkari'de orman yangını

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde ormanlık alandan yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangınla mücadelede Şemdinli AFAD gönüllüleri de görev aldı.

Alevlerin arasında fedakarca çalışan gönüllüler, yangın söndürme çalışmalarına omuz vererek sürecin başarıyla sonuçlanmasında kritik bir rol oynadı.

AFAD: GÖNÜLLÜLER EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda gönüllülerin desteğinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Açıklamada, "Gönüllülerimizin özverili ve cesur çabaları, yürütülen çalışmaların en büyük güç kaynağıdır. Onların bu dayanışma ve çabası, afetlerle mücadelemizde ne kadar önemli bir unsura sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verildi.