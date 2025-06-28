Hakkari'de patlayan su hattı, çocukların serinleme eğlencesi oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında su borusunun patlaması, mahalle çocukları için sürpriz bir eğlenceye dönüştü. Yüksek basınçla havaya fışkıran suyla birlikte işçiler onarım için yoğun çaba harcarken, çocuklar serin suların tadını çıkardı.

SICAK HAVADA SERİN BİR MOLA

Hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere ulaştığı bir günde yaşanan patlama, çocuklara adeta doğal bir su parkı sundu. Elbiselerini çıkaran minikler, suyun altında koşup zıplayarak doyasıya eğlendi. Kahkahaların eksik olmadığı anlar, yazın en keyifli hatıralarından biri haline geldi.

ARIZA, SÜRPRİZ SEVİNÇ GETİRDİ

Onarım ekipleri arızayı gidermek için yoğun mesai harcarken, çocukların neşesi çevredekilere de keyifli anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Öztekin, “Çalışmalar sırasında su borusu patladı, su metrelerce havaya fışkırdı. Çocuklar da hemen koşup serinlemeye başladı. Biz de bu renkli anları görüntüledik,” dedi. Bu beklenmedik olay, yaz sıcağına neşeli bir ara verdi.