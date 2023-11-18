Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet uçaksavar silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar ile teröristlerin başları ezilmeye devam ediyor.

Hakkari'de de bu kapsamda terör unsurlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet 14,5 mm uçaksavar silahı, bin 640 adet 14,5 mm fişek, bin 420 adet 12,5 mm fişek, 1 adet 3 kilogram bidon içerisinde EYP düzeneği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi"

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)