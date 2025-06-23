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Hakkari'de trafik kazası: 5 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA İHA
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Hakkari'de trafik kazası: 5 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 22.00 sıralarında Yüksekova Çevre Yolu üzerinde otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

YARALI 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Yüksekova Çevre Yolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.   

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