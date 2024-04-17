Hakkari'de üs bölgelerine giden yollar, kardan temizleniyor Yüksekova ilçesinde, kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan kardan kapanan askeri üs bölgelerine giden yollar, karla mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

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DHA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam eden kış şartlarına karşı mücadele sürüyor.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Yıldız ve Rahmo askeri üs bölgelerinin yolu, daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

3 metreyi bulan kar tabakası temizlendi

Yolların açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, üs bölgelerin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 17 kilometrelik yol yeniden ulaşıma açılırken, son yağışların da etkisiyle yola inen heyelan ve kaya parçaları da temizlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)