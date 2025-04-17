Hakkari'de yayla muzunun destesi 100 TL'den satışta

İHA

Doğu Anadolu’nun sarp dağlarında doğal olarak yetişen ve halk arasında “ışkın” ya da “yayla muzu” adıyla bilinen ekşimsi aromalı uçkun bitkisi, Yüksekova sokaklarında yeniden boy göstermeye başladı. Baharın habercisi olarak görülen bu şifalı ot, hem sofraları hem de yöre halkının geçim kaynağını süslüyor.

Zorlu coğrafyada, metrelerce yükseklikteki dağ yamaçlarından büyük emeklerle toplanan uçkunlar, işsiz birçok vatandaş için adeta can simidi niteliğinde. Sabahın erken saatlerinde çuvallarla getirilen bitkiler, Yüksekova’nın işlek caddelerinde 100 TL’den alıcı buluyor. Bu yıl uçkunun az olması nedeniyle fiyatların da yükseldiği dikkat çekiyor.

"BU YIL NEREDEYSE YOK GİBİ"

Her yıl ilkbahar aylarında doğadan topladıkları uçkunlarla evlerine ekmek götüren bölge insanı, bu yıl verimin düşük olmasından yakınıyor. Yıllardır uçkun toplayarak geçimini sağlayan Selim Duman, sezonun beklenenin altında başladığını belirtti:

Her sene olduğu gibi bu yıl da dağlara çıktık ama uçkun bu kez neredeyse yok denecek kadar az. İklim değişikliği midir, yoksa doğanın kendi döngüsü müdür, anlayamadık. Yine de bulabildiğimiz kadarını getirip satışa sunduk. Şu anda destesini 100 TL’ye satıyoruz. Yüksekova’da yaklaşık 300 kişi bu işten geçimini sağlıyor.

VİÜCUDA ÇEŞİTLİ FAYDALARI VAR

Yöre halkı tarafından sarılık, tansiyon, mide problemleri ve diyabet gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen uçkun, hem sağlığa olan faydaları hem de ekonomik katkısıyla bölge için büyük önem taşıyor.