Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor: Caydırıcı cezalar yolda

Haber Merkezi

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için yeni bir adım atan hükümet, aracılık maliyetlerini azaltmaya odaklandı.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, üretici örgütlerine toptancı hali kurmaları için bedelsiz yer tahsis edilecek.

Bu hallerde kira bedelleri yüzde 75 oranında indirilecek ve gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.

STOKÇULUK YAPANA 1 MİLYON TL CEZA

Hallerde fiyat artıran, stokçuluk yapana 1 milyon lira ceza verilecek.

Bozulan ürünleri çöpe dökene 200 bin lira ceza uygulanacak.

ÜRETİCİDEN MAL ALMAYAN MARKETE 50 MİLYON TL CEZA

Marketler, sebze ve meyvelerin beşte birlik kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacak.

Üreticiden mal almayan markete, 50 milyon lira ceza gelecek.

Taslak ile toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı’na veriliyor.

Bu şekilde, hizmet tesislerini oluşturmayan ve asgari nitelikleri taşımayan toptancı hallerinin kurulmasının engellenmesi ve modern toptancı hallerinin kurulması amaçlanıyor.

TÜCCARLARI DA KAPSAYACAK

Mal bedellerinin üreticilere ödenmemesi, malların özenle korunmaması ve bozuk olması durumunda meydana gelen zararları karşılamak maksadıyla kullanılan teminatın kapsamı hal dışında faaliyet gösteren tüccarları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Ayrıca üreticiler dışındaki kişilerin alacakları için de teminattan kesinti yapılabilmesi sağlanarak alacakların tahsilinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan henüz taslak aşamasında olan çalışmaya kamuoyunun görüşü alındıktan sonra son şekli verilecek.