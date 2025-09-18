Hamsi mi, palamut mu? İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları

1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle Karadeniz’e açılan balıkçılar, bu yıl bol miktarda hamsiyle kıyıya dönüyor.

Trabzon Ortahisar’daki tezgâhlarda hamsi bolluğu dikkat çekerken, istavrit ve mezgit de vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında.

Fiyatlar ise hamsi, mezgit ve istavritte 100 TL, tirsi 150 TL, somon 250 TL, levrek 400 TL, çipura ise 450 TL olarak belirlendi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, hamside bu sene bolluk yaşandığını belirtti.

"EN ÇOK TALEP GÖREN BALIK HAMSİ"

AA'da yer alan habere göre, Balıkçı Ahmet Çoğalmış, sezona umutla başladıklarını belirterek, “Karadeniz'de en çok talep gören balık hamsidir. Fiyatlarda biraz uygun. Kendi sularımızdan çıkıyor, baya yoğun talep görüyoruz. Görüntüsüne göre bu sene hamsi çok güzel, bol bir hamsi sezonu yaşayacağız. Yoğunluk hamsiden, mezgitten ve istavritten yana. Diğer balıklar yetiştirme balık" dedi.

Çoğalmış, hamsinin fiyatının uygunluğuna da dikkat çekerek şu sözleri ekledi:

“En güzel günlerimiz bizim. 6 ay boyunca hamsi sezonunu bekledik. Allah'a şükürler olsun o da bol miktarda çıkıyor. Yoğunluk var kafamızı tezgahlardan kaldıramıyoruz. Hayırlısı Allah'tan inşallah iyi bir sezon yaşarız. Bugün bir paket sigara 100 lira, bir kilogram hamsi de 100 lira. Üç kişi 1 kilogram hamsiyle doyuyor bu da haliyle bize yansıyor. Vatandaşımız da memnun biz de memnunuz.”