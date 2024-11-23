Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli İskenderun’da yakalandı

İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İskenderun ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma, taşıma suçundan 19 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Z.Ö. ile bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı ve basit yaralama suçlarından toplam 6 yıl 6 ay 18 gün hapis cezası aranan E.Ç. yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan şüpheliler Z.Ö. ile E.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.