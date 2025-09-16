Hasadı başladı: Şifa dağıtıyor, kilosu 250 TL’den satılıyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, 2020 yılında coğrafi işaret alan Kelkit şeker fasulyesinin hasadı devam ediyor. Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde, üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olan fasulye, tadı ve kalitesiyle yoğun ilgi görüyor.

2025 yılı itibariyle 10 bin dönümlük arazide ekimi yapılan Kelkit şeker fasulyesinden, hava sıcaklıklarındaki dengesizliklere rağmen yaklaşık bin 500 tonluk ürün elde edilmesi hedefleniyor. Birlik Başkanı Gökhan Durmuş, rekolteden memnun olduklarını ve fasulyenin verim ve kalitesinin beklentileri karşıladığını belirtti.

Hasat sonrası ürünler, Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği tesislerinde kurutulup eleme ve ayıklama işlemlerinden geçirilerek paketleniyor ve satış ile tüketime hazır hale getiriliyor.

2025’TE 10 BİN DÖNÜME ULAŞTI

İHA'da yer alan habere göre, Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, 2025 yılı itibariyle ekim alanlarının 10 bin dönüme ulaştığını, geçtiğimiz yıl ise bu alanın 6 bin dönüm olduğunu söyledi.

Durmuş, “Hasat ettiğimiz fasulyeleri de birliğimize ait ayıklama ve paketleme tesisimizde hazırlanıp Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek. Malum mevsimle alakalı sorunlar yaşadık hava sıcaklıklarında yaşanan dengesizlikler nedeniyle bitkinin gelişimi biraz yavaş oldu. Çiftçi bu noktada biraz zorlandı. Bazı bölgelerde fasulyeler iyi durumda bazı yerlerde hiç olmadı bile. Bu tabi biraz bakımla da alakalı. Hasadı bitirdikten sonra ne çıkacağını göreceğiz. Beklentimiz bin 500 ton civarında. Kelkit fasulyesinin lezzeti çok önemli toprak, hava ve su bunda çok etkili. Kelkit Doğu Anadolu ve Karadeniz arasında kalan bir bölgede olduğu için iklimden de etkileniyor. Geceleri terleme yapmadığı için de büyümeye devam ediyor. Bu da kabuğunun daha ince olmasına ve daha hızlı pişmesine neden oluyor zaten lezzeti de buradan geliyor. 27 proteine sahip, demir ve çinko oranları yüksek araması ise çok güzel" dedi.

ÜRETİCİLER MEMNUN, FİYAT 250 TL

Bölge üreticilerinden Bülent Karaca ise, “Ben Kelkit ilçesinde fasulye üreticiliği yapıyorum hasadımız başladı. Sağ olsun başkanımız bize bu noktada her türlü desteği sağlıyor. 2 gün öncesine kadar kadınlar çalışıyordu burada onlar havlu attılar Gökhan bey makinelerle gelip imdadımıza yetişti. Hava şartları bizi etkiledi, kimi yerler iyi kimi yerler kötü ama beklentimiz iyi olacağı yönünde. Verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz” dedi.

Yeni sezon Kelkit fasulyesi kilogramı 250 TL’den satışa sunuldu.