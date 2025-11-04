Hasadı başladı: Tansiyonu dengeliyor, bağırsakları çalıştırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde sonbaharın gelmesiyle birlikte alıç hasadı başladı.

Ancak bu yıl bölgede yaşanan uzun süreli kuraklık, hem verimi hem de ürün kalitesini olumsuz etkiledi.

Doğal ortamda, dağlık ve sarp arazilerde kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, bölge halkı için hem geleneksel bir geçim kaynağı hem de şifa deposu olarak biliniyor. Fakat bu yıl ağaçlarda geçen senelere kıyasla daha az meyve oluştu.

Köylüler, zorlu arazilerde saatlerce süren toplama işlemlerine rağmen hasadı bırakmadıklarını belirtiyor.

ŞEKER, TANSİYON, KALP, KABIZLIK SORUNLARINA BİREBİR

Alıç toplayanlardan Gamze Tarlan, bu yıl ağaçlarda geçen seneye göre çok daha az meyve olduğunu belirterek, “Toplanması da oldukça zor ama emeğimizin karşılığını almak için sabırla çalışıyoruz. Alıcı hem evimizde tüketiyoruz hem de sirke yaparak değerlendiriyoruz” dedi.

Yelkenli köyü sakinleri, alıç sirkesinin kış aylarında sofralarda vazgeçilmez bir ürün haline geldiğini belirtti.

Uzmanlara göre alıç, tansiyonun dengelenmesi, kalp ve damar sağlığının korunması, kan şekerinin düzenlenmesi ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının giderilmesi açısından oldukça faydalı bir meyve.