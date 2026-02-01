Hasan Dağı yakın takipte: Volkanik hareketlilik izleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen ve Aksaray’ın simgeleri arasında yer alan Hasan Dağı’nda, 6 Şubat depremleri sırasında yer altına bağlı olarak gaz ve su seviyelerinde 51 milimetrelik bir yükselme tespit edildi. Uzmanlar, bu artışın depremlerin ardından kademeli olarak eski seviyelerine gerilediğini açıkladı.

"AKTİF AMA KONTROL ALTINDA"

Hasan Dağı’nın halen aktif bir yanardağ olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, bu durumun paniğe yol açmaması gerektiğini vurguladı. Aydın, “Hasan Dağı volkanik bir dağdır ve yaklaşık milattan 7 bin yıl önce patlamıştır. Günümüzde aktif kabul edilmektedir ancak bu, yakın zamanda bir patlama olacağı anlamına gelmez” dedi.

AFAD VE ÜNİVERSİTELERDEN ORTAK İZLEME

Bölgede AFAD ve üniversitelerin iş birliğiyle kurulan üç ayrı gözlem istasyonu bulunduğunu aktaran Aydın, “Bu istasyonlar sayesinde gaz çıkışları, yer altı su seviyeleri ve olası hareketlilik anlık olarak takip ediliyor. 6 Şubat depremlerinde ölçülen 51 milimetrelik yükselme, depremin yer altı sistemleri üzerindeki etkisini gösteriyor. Deprem sonrası değerler tekrar normale döndü” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA SÜREKLİ GÖZLEM

Hasan Dağı’nın fay hatlarıyla bağlantılı olarak hareketlilik gösterdiğini belirten Aydın, olası risklerin bilimsel verilerle değerlendirildiğini ve düzenli ölçümlerle volkanik aktivitenin yakından takip edildiğini söyledi.