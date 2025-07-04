Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

Türkiye'de yanan ormanlık alanlara Hatay Dörtyol da eklendi.

Yangın ihbarı yapılan bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale edildiği bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kuvvetli rüzgar nedeni ile büyümesinden endişe ediliyor.

“GECE BOYUNCA MÜCADELE SÜRECEK”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yangınla ilgili "Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir." şeklinde bilgi verdi.