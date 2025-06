Hatay'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kamyonla fırına girdi

Hatay'da feci kaza..

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.S.A. idaresindeki 31 RS 882 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce konteyner iş yerine ardında fırının tentesine çarptı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun, faciaya ramak kala tenteye çarpıp durduğu ve fırında çalışan işçilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücü M.S.A.'ya müdahale etti.

EHLİYETSİZ ÇOCUK SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE 98 BİN LİRA CEZA

Polis ekiplerinin incelemelerin ardından ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 yaşındaki kamyon sürücüsüne ve araç sahibine çeşitli maddelerden 98 bin 703 TL idari para cezası uygulandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; fırının önünde bulunan ve içeride çalışan vatandaşların saniyelerle ezilmekten kurtuldukları görüldü.

"ÖLÜMDEN KURTULDUK VE O AN KALBİM DURACAK GİBİ OLDU"

Kamyonun üzerine geldiğinde kalbinin duracak gibi olduğunu hisseden Memiş Akçakaya, "Biz içeride fırında çalışıyorduk. Ben hamur aldım açıyordum. Birkaç hamuru açtıktan sonra bir tekerin kayma sesini duydum ve oraya doğru baktım. Arkamı bir döndüğümde kamyon üstüme geliyordu. Ben can havliyle içeriye koştum. Sonra camlar patladı. Dışarı çıktığımızda her yer toz duman içerisindeydi. Ben karşıda duran mezeciye bakmaya gittim. Orada 2 kadın çalışıyordu. Kısacası ölümden kurtulduk. O an kalbim duracak gibi oldu. Ellerim titredi. Kalbim o an çok hızlı attı." ifadelerini kullandı.