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    Hatay'da 8 DEAŞ'lı yakalandı

    Hatay Narlıca'da Mehmetçik, yasa dışı yollarla Suriye'den sınırı geçmek isteyen 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucu yakalanan 8 kişinin DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.05.2021 - 18:35
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    Hatay'da 8 DEAŞ'lı yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Narlıca ilçesinde , yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 8 kişinin, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

    "8 DEAŞ'LI YAKALANDI"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hatay/Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi." denildi.

    Hatay da 8 DEAŞ lı yakalandı #1

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