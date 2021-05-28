Hatay'da 8 DEAŞ'lı yakalandı

Hatay Narlıca'da Mehmetçik, yasa dışı yollarla Suriye'den sınırı geçmek isteyen 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucu yakalanan 8 kişinin DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Narlıca ilçesinde , yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 8 kişinin, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

"8 DEAŞ'LI YAKALANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hatay/Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi." denildi.