Hatay'da alt geçitte yaşanan kazayı film gibi izlediler
İHA

Hatay'da İskenderun ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, ıslak yolda kontrolden çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Devrilen motosikletteki Hasan Ö. ve Emre Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MERAKLI GÖZLERLE KAZAYI İZLEDİLER

Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak kapatılırken, vatandaşlar alt geçidin üst kısmına çıkarak kazayı meraklı gözlerle izlediler.

Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar, film izlercesine olay yerini gözlemlediler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar