Hatay'da caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.
İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi.
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.
Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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