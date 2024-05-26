Hatay'da caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar su içerisinde adeta kayboldu.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.

İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.

Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)