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DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

GÖZALTINA ALINDI

İdianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanı ile ilgili ilk duruşma 13 şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.