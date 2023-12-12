Hatay'da depremlerin yıktığı tarihi Meclis binası yeniden inşa edilecek Türkiye'ye katılmadan önce Hatay'da Meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi yapı ile yanındaki Adalı Konağı, aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

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AA & Ensonhaber

1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından inşa edilen ve 1938'e kadar Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katılmasına kadar Meclis binası olarak hizmet veren tarihi yapı, 2021 yılına kadar çeşitli özel sektör iş kolları için kullanıldı.

Valilik satın aldı, restore etti, sanat merkezi oldu

Hatay Valiliği tarafından satın alınıp kamulaştırılan ve orijinal mimarisine uygun bir şekilde restore edilen bina, 23 Temmuz 2021 tarihinde üst katında bulunan kütüphane ile birlikte Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak halka açıldı. Ayrıca, yanındaki Adalı Konağı da Mutfak Sanatları Merkezi olarak kullanıma sunuldu.

Depremlerde yıkılan bina, yeniden inşa ediliyor

Şehrin merkezi konumunda yer alan bu tarihi yapı, 6 Şubat'taki depremde maalesef yıkıldı. İki tarihi binanın yıkılmasının ardından, bölge koruma altına alındı ve rekonstrüksiyon ile restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Molozlar ayrıştırılıyor

Doğuş Grubu sponsorluğunda uzman ekiplerce çalışmalara başlanan tarihi iki yapıda, ilk aşamada molozlar ayrıştırılıyor.

Hummalı çalışmanın sürdüğü alanda, tarihi Meclis binası ve Adalı Konağı'nın aslına uygun ayağa kaldırılması için çaba sarf ediliyor. Tarihi iki yapıdaki çalışmaların, 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat'taki depremlerin kentte çok sayıda yapıya zarar verdiğini hatırlattı.

Bunların arasında tarihi Meclis binası ve Adalı Konağı'nın da yer aldığını anlatan Masatlı,

Bütün alanlarda pek çok çalışma yürütmekle beraber tarihi mirasımızı da süratle ayağa kaldırmak için pek çok çalışma yürütmekteyiz. Bunlardan biri de Meclis binamız ve Adalı Konağı'nın tekrar restorasyon ve rekonstrüksiyon yapılarak ihya edilmesidir.

dedi.

Tarihi binadaki mozaiklerin, karoların, tavan aksamı, pencere ve kapı çerçevelerinin ayıklanıp numaralandırıldığını ifade eden Masatlı, çıkan sağlam yapıların restorasyon ve rekonstrüksiyonda kullanılacağını söyledi.

Eskisinden daha fonksiyonel olacak

Tarihi Meclis binası ve konakta 120 kazıkla zemin sağlamlaştırması yapılacağını belirten Masatlı, şunları kaydetti: