1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından inşa edilen ve 1938'e kadar Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katılmasına kadar Meclis binası olarak hizmet veren tarihi yapı, 2021 yılına kadar çeşitli özel sektör iş kolları için kullanıldı.
Valilik satın aldı, restore etti, sanat merkezi oldu
Hatay Valiliği tarafından satın alınıp kamulaştırılan ve orijinal mimarisine uygun bir şekilde restore edilen bina, 23 Temmuz 2021 tarihinde üst katında bulunan kütüphane ile birlikte Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak halka açıldı. Ayrıca, yanındaki Adalı Konağı da Mutfak Sanatları Merkezi olarak kullanıma sunuldu.
Depremlerde yıkılan bina, yeniden inşa ediliyor
Şehrin merkezi konumunda yer alan bu tarihi yapı, 6 Şubat'taki depremde maalesef yıkıldı. İki tarihi binanın yıkılmasının ardından, bölge koruma altına alındı ve rekonstrüksiyon ile restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Molozlar ayrıştırılıyor
Doğuş Grubu sponsorluğunda uzman ekiplerce çalışmalara başlanan tarihi iki yapıda, ilk aşamada molozlar ayrıştırılıyor.
Hummalı çalışmanın sürdüğü alanda, tarihi Meclis binası ve Adalı Konağı'nın aslına uygun ayağa kaldırılması için çaba sarf ediliyor. Tarihi iki yapıdaki çalışmaların, 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat'taki depremlerin kentte çok sayıda yapıya zarar verdiğini hatırlattı.
Bunların arasında tarihi Meclis binası ve Adalı Konağı'nın da yer aldığını anlatan Masatlı,
Bütün alanlarda pek çok çalışma yürütmekle beraber tarihi mirasımızı da süratle ayağa kaldırmak için pek çok çalışma yürütmekteyiz. Bunlardan biri de Meclis binamız ve Adalı Konağı'nın tekrar restorasyon ve rekonstrüksiyon yapılarak ihya edilmesidir.
dedi.
Tarihi binadaki mozaiklerin, karoların, tavan aksamı, pencere ve kapı çerçevelerinin ayıklanıp numaralandırıldığını ifade eden Masatlı, çıkan sağlam yapıların restorasyon ve rekonstrüksiyonda kullanılacağını söyledi.
Eskisinden daha fonksiyonel olacak
Tarihi Meclis binası ve konakta 120 kazıkla zemin sağlamlaştırması yapılacağını belirten Masatlı, şunları kaydetti:
Burada anı çok fazla, burası 1933 ve 1936 yıllarında Rasim Adalı tarafından yaptırtılmış. Hatay Devleti'nin tarihi kararlarının alındığı ilk Meclis toplantısı da burada yapılmış. Tabii devamında farklı amaçlarla yıllarca burası kullanılmış. 2019'da da yeniden restorasyon görmüş ve restorasyon sonrasında da burasına bir kültür merkezi, devamında da bir mutfak sanatları merkezi şeklinde 2 fonksiyon yüklenmiş. Burası, buradaki insanlarımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet etmiş. Tabii bu halini görünce insan biraz duygulanıyor ama şuna inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki inşallah yeniden ihya edeceğimiz tarihi meclis binamız ve Adalı Konağı'mız eskisinden daha fonksiyonel olacak ve daha önemli hizmetlere imza atacak.
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