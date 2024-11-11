Hatay'da depremzedelerin barındığı Süheyla Sultan Gemisi körfezden ayrıldı

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, 12 Mart 2023'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelere geçici barınma imkanı sunan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, görevini tamamlayarak körfeze veda etti. 20 ay boyunca afetzedelere hizmet veren geminin son kontrollerini yapmak üzere proje koordinatörü emekli Yarbay Umut Çevik ve ekibi gemiye giderek incelemelerde bulundu. Ekip, geminin limandan ayrılmasına engel bir durum olmadığını bildirdi.

16 BİN DEPREMZEDE AĞIRLANDI

Koordinatör Umut Çevik, bu süreçte 16 bin depremzede vatandaşı gemide ağırladıklarını, onların acılarını hafifletmeye çalıştıklarını belirtti. Çevik ayrıca, şirketin bir başka gemisi olan Rauf Bey'in ise öğretim yılı sonuna kadar öğrenciler için İskenderun Balıkçı Barınağı’nda kalacağını duyurdu.

OLASI AFETLER İÇİN HAZIR TUTULACAK

Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, demir alarak körfezden ayrıldı. Geminin, gelecekteki afet durumlarına karşı Yalova’daki Karmarine Tersanesi’nde hazır tutulacağı ifade edildi.