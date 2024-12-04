Hatay'da elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

DHA
Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Giritli Sokak'taki Ziya- Emine Ulutaş çiftine ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.
Mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören komşuları, uyandırdıkları Ziya ve eşi Emine Ulutaş’ı evden çıkarıp, durumu itfaiye bildirdi.
KARI-KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Dumandan etkilenen karı, koca ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ulutaş çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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