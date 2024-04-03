Hatay'da erkek rakibine fark atan kadın muhtar balkon konuşması yaptı 172 oyluk farkla seçimi kazanan ve ikinci sefer zafer elde eden 66 yaşındaki muhtar, balkon konuşması yaptıktan sonra kadınlarla çiftetelli oynayarak sonucu kutladı.

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İHA

Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahalle Muhtarı 66 yaşındaki Nuriye Türkmen, 2019 yerel seçimlerinin ardından yeniden zafer elde etti.

Türkmen, rakibine 172 oy fark atarak kazandığı seçim sonrası mahalle halkına evinin balkonundan konuşma yaparak seslendi.

4 kız evladına annelik yapan ve bir süre önce eşi vefat eden Türkmen’in balkon konuşması ve kadınlarla çiftetelli oynayarak kutlama yaptığı anlar, ilgi odağı oldu.

"Balkon konuşmamız yapıldı"

İkinci defa muhtarlığa seçilen Nuriye Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

“Ben muhtarlık seçimini rakibime 172 oy farkla kazandım. Çok sevinçliyiz. Rakiplerim kötülükle ve kavgayla beni yenmeye çalıştılar ama çok şükür başarıyla kazandık. Balkon konuşmamız yapıldı.

"Kadınlarla çiftetelli oynadık"

Halk tarafından çok güzel karşılandım. Kadınlarla çiftetelli oynadık. Çok güzel bir duygu ve hala bu heyecanım var. Benim 4 kızım ve 4 damadım var. Hepsi benim arkamdalar. Çok mutluyum Allah razı olsun. Allah sağlığımı almadığı sürece durmak yok yola devam."

“Her zaman kadınların arkasındayız”

Kadınlara öncelik tanıdıklarını ifade eden 53 yaşındaki Ahmet Çakmakoğlu ise, “7 erkek ve 1 kadın azalarımız var. Her zaman kadınların arkasındayız.” şeklinde konuştu.“

“7 erkek 1 kadın azamızla muhtarımızın yanındayız”

Karaali Bölüğü Mahallesi muhtar azalarından biri olan 33 yaşındaki Halil Kodalak da, “Muhtarımızı her zaman destekliyoruz. Kadın muhtarımıza güveniyoruz. 7 erkek 1 kadın azamızla muhtarımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)