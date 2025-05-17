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Hatay'da farının biri yanmayan sürücüye ceza

Hatay'da farının biri yanmayan sürücüye ceza Hatay’da polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde farının biri yanmayan araç sürücüsüne 993 TL cezai işlem uygulandı.