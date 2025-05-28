Hatay'da korku dolu anlar..

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşanan olayda, freni arızalanan yaşayan kepçenin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yokuş aşağı ilerlediği esnada kontrolden çıkan kepçe, seyir halindeki ve park halindeki araçları biçti.

4 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada 4 araç zarar görürken, kepçe sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kepçenin araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı.

"BENZER OLAYLAR ÇOK OLUYOR"

Kaza anını esnaf Atilla Moroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kepçe yukarıdan direkt geliyordu. Biz de burada oturuyorduk, biz önden geçen araca seslendik ama bizi duymadı. Diğer araba park halindeydi, park halindeki aracın yanına çevirdi kepçe.



Kepçe yukarıda bir araca daha çarpmış bir de aşağıda toplamda 4-5 araç gitti. 15 yıldır esnaflık yapıyoruz. Bu yolun yani sadece tek şerit yukarı çıkış olmasını istiyoruz, çünkü bu yol direkt aşağı doğru gidişlerde benzer olaylar çok oluyor.