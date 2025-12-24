Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı

- Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
- Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'da akşam saatlerinde Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı.
KONTEYNER YATAKHANE ALEVLERE TESLİM OLDU
Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.