Abone ol: Google News

Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı

Hatay'da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 00:49 Güncelleme:
  • Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
  • Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
  • Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'da akşam saatlerinde Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı.

KONTEYNER YATAKHANE ALEVLERE TESLİM OLDU

Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

İç Haber Haberleri