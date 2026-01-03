Abone ol: Google News

Hatay'da motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve 1 adet motosiklet çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

03.01.2026
  • Hatay'da hırsızlık yapan ve motosiklet çalan K.Y., yakalandı.
  • Evinde 259 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.
  • K.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Erzin ilçesinde meydana gelen 3 işyeri ve 1 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelisinin K.Y. adlı şahıs olduğu tespit ederek gözaltına aldı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada;259 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.   

