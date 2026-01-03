Hatay'da motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Erzin ilçesinde meydana gelen 3 işyeri ve 1 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelisinin K.Y. adlı şahıs olduğu tespit ederek gözaltına aldı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada;259 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.