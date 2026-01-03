Kuvvetli dalga geliyor; İstanbul ve İzmir’i etkileyecek Hafta sonu planı yapanlar için önemli bir uyarı geldi. İstanbul–İzmir hattında etkili olması beklenen kuvvetli lodos, özellikle açık alanlarda ve kıyı kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyebilir.

Göster Hızlı Özet Kuvvetli lodos İstanbul ve İzmir hattında özellikle hafta sonu etkili olacak.

Lodos, kıyı kesimleri ve yüksek noktalarda yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Meteorolojiye göre lodos, baş ağrısı ve stres gibi sorunlara yol açabilir. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Uzmanlardan kuvvetli lodos uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul–İzmir hattında rüzgarın zaman zaman çok kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle kıyı kesimleri ve yüksek noktalarda etkisini artıracak lodosun, günlük yaşamda çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. LODOSUN OLUMSUZ ETKİLERİ Meteoroloji kaynağı Hava Forum, hafta sonu beklenen lodosun olumsuz etkilerini paylaştı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu hafta sonu özellikle çiftler dikkatli olsun. Lodos İstanbul İzmir hattında çok kuvvetli esecek. Muhtemel etkiler: - Ani sinirlenme - Gereksiz yere stres - Ters cevaplar verme - Baş ağrısı - Halsizlik” İç Haber Haberleri Erzincan’da doğa dondu, Girlevik Şelalesi buz kesti

Hatay'da motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı