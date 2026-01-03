Kayseri'de kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda E.K.’nın (34) kiralamış olduğu ikamette sigara dolumu yaparak, piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda E.K. yakalandı.

Operasyon düzenlenen ikametlerde yapılan arama çalışmalarında, 523 bin 600 adet makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 24 bin adet boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

E.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.