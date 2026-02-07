Hatay'da otobüsle çarpışan tır, barakaya daldı

- Antakya'da bir tır, aynı yönde ilerleyen otobüse çarptı ve ardından barakaya daldı.
- Tır sürücüsü ve otobüsteki 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.
- Olay yerine gelen ekipler, yaralı ararken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesinde seyir halindeki tır, aynı istikamette ilerleyen bir otobüsle çarptı.
Tır daha sonra yol kenarındaki barakaya çarparak durabildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü ve otobüsteki 3 yolcu sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BÖLGEDE DAKİKALARCA YARALI ARANDI
Polis, sağlık, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, çevredekilerin söylemleri üzerine barakada ve tırın altında dakikalarca yaralı aradı.
Ekipler, tırın altında ve baraka çevresinde yaralı bulamazken o anlar kameraya yansıdı.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Kaza anında yaşananları anlatan Ali Yılmaz, "Otobüsle, tır çarpıştı ve kaza yaşandı. Yol kenarında bekleyenlerde kaçtılar" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.