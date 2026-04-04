Nevşehir’de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Nevşehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ suçu kapsamında, Kozaklı ilçesinde iki eğlence mekanı ile 3 konaklama tesisine eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 GÖZALTIDAN 6'SI TUTUKLANDI

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya el konuldu.

Ekiplerin yaptıkları incelemede 33 mağdur kadın üzerinden yürütülen fuhuş faaliyetleriyle ilgili 125 kişinin, şüphelilerle para transferi ve iletişim kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.