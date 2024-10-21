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DHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu İlker Özgüven, Amanos Dağlarının eteğinden atlayış gerçekleştirdi.

Paraşüt pilotu İlker Özgüven, atlayışı ile DMD kas hastası Miraç Fırat Şeker’in tedavisi için gerekli olan yardımların toplanmasına dikkat çekmek istedi.

"HAYIRSEVERLERİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Bu kapsamda Şeker, farkındalık yaratmak adına pankartla atlayış gerçekleştirdi.

Gökyüzünden süzülerek İskenderun Anıt alanına iniş yapan İlker Özgüven’i alanda Şeker'in babası Efkan ile anne Seher Şeker karşıladı.

Şeker çifti, "Çocuğumuzun yaşamasını istiyoruz onun için hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var." ifadesinde bulundu.