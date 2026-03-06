Hatay'da soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, Heimlich manevrasıyla öğretmeni kurtardı

Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı.

Adresler bu kez Hatay'ın Antakya ilçesini gösterdi.

SOLUK BORUSUNA YEMEK KAÇTI

Okulda yaşanan olayda, Serinyol Mahallesi 100'üncü Yıl İlkokulu’nun prefabrik binasında teneffüse çıkan 2/D sınıfı öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hamis'in yediği yiyecek, soluk borusuna kaçtı.

Fenalaşan Hamis, nefes almakta zorlandı.

HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARDI

Durumu fark eden öğretmeni Nazime Demiray, soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uyguladı.

Yiyecek parçasının soluk borusundan çıkmasıyla nefes alabilen Hamis, ölümden döndü.

Yaşanan anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.