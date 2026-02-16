Hatay'da tellere takılan şahin kurtarıldı

- Hatay'da tellere takılan bir şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek şahini güvenle indirdi.
- İlk kontrolleri yapılan şahin, sağlıklı olduğu belirlenip doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'da Samandağ’ın Karaçay Mahallesi’nde tellere takılıp mahsur kalan şahin, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
MAHSUR KALAN ŞAHİN GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hassas ve titiz bir çalışma yürüterek yaralanma riski bulunan şahini bulunduğu yerden güvenli şekilde indirdi.
İlk kontrolleri yapılan yırtıcı kuşun durumunun iyi olduğu belirlenirken, gerekli değerlendirmelerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.