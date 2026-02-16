Erzincan’da fırtına çatıları uçurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’da özellikle Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıcayir köyünde fırtınanın ardından bazı evlerde hasar oluştu.

ŞİDDETLİ FIRTINA KÖYLERDE ÇATILARA VE ALTYAPIYA ZARAR VERDİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların yerinden söküldüğü ve maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Çamurdere köyü ile çevre köylerde de benzer manzaralar yaşandı. Fırtınanın etkisiyle bazı evlerin çatıları sökülerek çevreye savruldu. Olay sırasında herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Fırtına sadece konutlarda değil, altyapıda da zarara neden oldu. Bölgede elektrik ve telefon direklerinin devrilmesi sonucu elektrik hatlarında kesintiler meydana geldi.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.