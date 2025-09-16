Hatay’da Türkiye’nin ilk 'kırsal uydu kenti' kuruldu

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hatay’ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu’nun Cumhuriyet Mahallesi’nde “Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti” inşa edildi.

Betonarme ve çelik karkas yapılarla 3+1 şeklinde planlanan, 100-125 metrekare büyüklüğündeki 692 evden 585’i hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yuvalarına taşınan depremzedeler, güvenli ve sağlam evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

VALİ MASATLI: "TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde başlatılan imar çalışmalarının dünyadaki en büyük iyileştirme operasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Masatlı, kırsal uydu kentle ilgili şunları söyledi:

Vatandaşlarımız artık daha güçlü zeminlerde, estetik ve sağlam evlerde yaşıyor. Kumlu Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan bu konutlar, 16 mahalleyi bir araya getirerek Türkiye’deki ilk kırsal uydu kent özelliğini taşıyor. Bu önemli bir adımdır, ilktir ve biz bunu Hatay’da hayata geçiriyoruz.

SOSYAL DONATILAR DA YER ALIYOR

Vali Masatlı, uydu kentte sadece konutların değil, okul, sağlık ocağı ve ibadethane gibi sosyal ihtiyaçlara cevap verecek yapılar da bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı 8. kura töreninde toplamda 8 bin 541 kırsal afet konutunun hak sahiplerinin belirlendiğini hatırlatarak, “Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir yaşam diliyorum.” dedi.

DEPREMZEDELERİN SEVİNCİ: "HAYALİMİZ GERÇEK OLDU"

Yeni evine kavuşan 5 çocuk babası Mustafa Kemişli (53), depremde evlerini kaybettiklerini hatırlatarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Çadırlarda çok zor günler geçirdik. Allah devletimizden razı olsun, kısa sürede bize bu güzel evleri yaptı. Bir hayaldi, gerçekleşti, mutluyuz. Evimiz kaliteli, sağlam ve geniş. Beklediğimizden çok daha iyi oldu.

Eşi Sabah Kemişli (48) ise sabırla bugünü beklediklerini vurguladı:

“Elhamdülillah sonumuz iyi oldu. Devletimize minnettarız, bu kadar iyisini beklemiyorduk.”

"ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNÜYORUZ"

Depremde yakınlarını kaybeden 6 çocuk babası Ahmet Güler (47) de uzun süre çadır ve konteynerde yaşadıklarını belirterek, “Şimdi yeni evimize kavuştuk. Tahmin ettiğimizden daha güzel. Çok şükür eski günlerimize dönmeye başladık.” dedi.

Eşi Saadet Güler (43) de “Hayal ettiğimizden daha güzel bir evimiz oldu. Çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.