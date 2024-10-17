Hatay'da vahşet! 'Beni borçlandırdı' dedi, eşini katletti

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 ay önce evlendiği eşiğini öldüren cani eşin savunması pes dedirtti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Emekli Hasan Kıyılı ile ilk eşinin bir süre önce ölümünün ardından yalnız kalmamak için evlendiği Manal Kıyılı arasında iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Eşinin kendinden ayrılmak istemesi üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Kıyılı, evdeki av tüfeğiyle eşini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ BORÇLANDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Kıyılı gözaltına alındı. Manal Kıyılı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın zanlısının ilk verdiği beyanında, eşinin araba ve ehliyet alarak kendisini borçlandırdığı, ardından yaşanan tartışmada eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.