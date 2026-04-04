Hatay’da yağışlar barajları doldurdu: 547 günlük su güvence altına alındı

Hatay, geçtiğimiz yıl yaşanan ciddi kuraklığın ardından bu yıl yağışlarla rahat nefes aldı. Meteorolojik verilere göre 2026’nın ilk üç ayında metrekareye toplam 797 kilogram yağış düştü.

2025 yılında ise kentte son 65 yılın en düşük yağış seviyesi kaydedilmiş, yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 66 oranında azalmıştı. Bu durum baraj doluluk oranlarını kritik seviyelere kadar düşürmüştü.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 83

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarının ciddi şekilde arttığını açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 34 seviyesinde olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 83’e yükseldi.

Kent genelinde içme suyu ve tarımsal sulamaya hizmet eden barajlarda yaşanan bu artış, su güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜKKARAÇAY BARAJI'NDA KRİTİK YÜKSELİŞ

Özellikle Büyükkaraçay Barajı’nda dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçen yıl yüzde 10 seviyelerine kadar düşen su seviyesi, bu yıl yüzde 95 aktif doluluk oranına ulaştı.

Baraj, Hatay merkez ve Samandağ ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

547 GÜNLÜK SUR REZERVİ OLUŞTURULDU

Vali Masatlı, mevcut durum itibarıyla kentte 547 günlük içme suyu ihtiyacının depolandığını belirtti. Önümüzdeki aylarda beklenen yağışlarla birlikte bu seviyenin daha da artabileceği ifade ediliyor.

"TASARRUF ŞART"

Yetkililer, yağışların artmasına rağmen suyun dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Masatlı, suyun yalnızca bugünün değil geleceğin de en stratejik kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Hatay’da hedef, elde edilen su rezervini koruyarak gelecek yıllara taşımak. Uzmanlar, doğru planlama ve bilinçli tüketimle kurak dönemlerin etkisinin minimize edilebileceğini vurguluyor.