Bayburt'ta ayı, elektrikli tellerinde altından girerek bala ulaştı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyünde, arıcı Bekir Özderya’ya ait arı kovanları, elektrikli tellerle korunsa da bir ayının saldırısına uğradı. Ayı, tellerin altını kazarak kovanlara ulaştı ve peteklerdeki balları yedi.

ELEKTRİKLİ TELLER YETMEDİ

Trabzon’un Araklı ilçesinden gelen arıcı Bekir Özderya, araziye gittiğinde kovanlarının tamamen talan edildiğini gördü. Elektrikli koruma sisteminin ayıyı durduramadığını belirten Özderya, “Telleri aşmış, altını kazarak kovanlara ulaşmış. Tüm ballar yok oldu” dedi.

BÖLGEDE ENDİŞE ARTIYOR

Çatıksu ve çevresindeki arıcılar, ayı saldırılarının artmasından endişe duyuyor. Benzer olayların tekrar yaşanabileceği uyarısında bulunan yöre halkı, elektrikli çitlerin tek başına yeterli olmadığını söylüyor.

UZMANLARDAN ÖNLEM ÖNERİSİ

Arıcılık uzmanları, ayıların özellikle kış sonu ve bahar başında yiyecek arayışına girdiğini belirterek, elektrikli tellerin altının güçlendirilmesi, tellerin derinliğinin artırılması ve ek bariyerlerin uygulanması gerektiğini ifade ediyor.