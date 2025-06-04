Hatay'da yaylalara inşa edilen kaçak yapılar yıkıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde kaçak yapılaşmaya izin verilmedi....

Amanos Dağları eteğindeki yayla bölgelerinin bulunduğu arazilerde kaçak yapıların yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine göreviler harekete geçti.

İLÇE GENELİNDE DENETİM

Kamu arazilerinin işgaline yönelik Belen Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.

Belen Belediyesi, Atik yaylasına kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen betonarme ve prefabrik yapıları yıkma kararı aldı.

POLİS VE ZABITA EKİPLERİ GÖZETİMİNDE YAPILDI

Kontrollü yıkımlar, belediye ekipleri tarafından polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

"KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kaçak yapılar için vatandaşlara uyarıda bulunan Belen Belediyesi Başkanı İbrahim Gül, 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketini örnek göstererek kaçak yapıların tehlikesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizdeki; hazine malları ve belediye arsalarının işgalleri ile ilgili yapılan hatalar vardı. Bölgemizde bu konularla ilgili işgaller vardı. Bunlarla ilgili Belen Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün koordinesinde bir çalışma yaptık ve buradaki işgalleri sonlandırıyoruz. Belen halkına buradan seslenmek istiyorum, kısa bir süre önce yaşadığımız bir deprem var ve asrın felaketinden ders alarak bu tür işgallere kesinlikle izin vermeyeceğimizi bilsinler. Belen halkından ricam kurallara uyarak hazine arazilerine ve belediyelerimizin arsalarını işgal etmesinler