HDP'li Bekir Polat, görevden uzaklaştırıldı

En Son Haber

Elazığ'da, terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz geldi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.

Ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında, HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.

BEKİR POLAT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, Belediye Başkanı Bekir Polat'ın görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı, yerine ise Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın görevlendirildiği bildirildi.