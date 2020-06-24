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    HDP'li Bekir Polat, görevden uzaklaştırıldı

    Elazığ'da, terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz geldi.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 11:09
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    HDP'li Bekir Polat, görevden uzaklaştırıldı #1

    Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.

    Ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyon kapsamında, HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.

    HDP'li Bekir Polat, görevden uzaklaştırıldı #2

    BEKİR POLAT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, Belediye Başkanı Bekir Polat'ın görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı, yerine ise Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın görevlendirildiği bildirildi.

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