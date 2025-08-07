Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı

Ayvalık açıklarında su altı dünyası alışılmadık bir ziyaretçiyi ağırlıyor. Su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, Melina Adası yakınlarında, doğal yaşam alanı Hint Okyanusu ve Atlantik olan aslan balığını 12 metre derinlikte görüntüledi.

Zehirli dikenleriyle bilinen ve istilacı bir tür olan aslan balığının bu kez Ayvalık kıyılarına kadar gelmesi, deniz ekosistemi açısından dikkat çekici bir gelişme.

Kartal’ın kamerasına takılan yaklaşık 40 santimetre boyundaki balık, türünün maksimum boyutlarına oldukça yakın.

İlk olarak 2014’te Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e giriş yaptığı bilinen bu istilacı tür, Ayvalık’ta ise ilk kez 2025 Şubat ayında canlı olarak kendi ortamında görüntülenmişti.

O tarihten bu yana Hasır Adası ve Kız Adası gibi farklı noktalarda da rastlanması, bölgedeki varlığının artık tesadüfi olmadığını gösteriyor.

EKONOMİK DEĞER TAŞIYOR

Her ne kadar zehirli dikenleriyle dikkat çekse de, aslan balığı etinde zehir bulunmaması sayesinde bilinçli avlandığında ekonomik bir fırsata dönüşebiliyor.

Ekonomik bir değerde taşıyan bu balık türü hakkında Kartal, "Aslan balığı su altında muhteşem görüntü veriyor. İnanılmaz güzel bir formu ve renkleri var. Dalgalı sular için rüya gibi bir balık. Ayvalık'ta giderek daha sık rastlanmaya başlayan bu egzotik tür hem ekosistem hem de gastronomi açısından yeni bir dönemin habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.