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AA & Ensonhaber

"8+1 Taksi Mağdurları Platformu" adı altında bir araya gelen minibüs şoförleri, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde dikkat çekici bir protestoya imza attı. Taksileriyle konvoy oluşturarak belediye binasına gelen grup, düdük sesleri ve alkışlarla tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklamalarda bulunan Ramis Yılmaz, 8+1 taksiye dönüştürülen minibüslerin, halk tarafından beklenen ilgiyi görmediğini belirtti. Maddi kayıplarını kamuoyuyla paylaşmak için burada toplandıklarını ifade eden Yılmaz, şu sözleri dile getirdi:

"GARANTİLİ ALDIĞIMIZ ARAÇLARI KULLANAMADIK"

Garantili olarak aldığımız bu araçları kullanamadık. Çalıştıramadığımız için borçlarımızı ve kredi ödemelerimizi yapamaz hale geldik. Pek çok esnaf, bu araçların kasalarını elden çıkarmak zorunda kaldı. Plakalarını askıya alanlar oldu. Durumu biraz daha iyi olanlar ise araçlarını otoparklarda bekletmekten başka çare bulamadı.

"İŞLETME MALİYETİ YÜKSEK, VATANDAŞ TERCİH ETMİYOR"

Yılmaz, araçların hem yüksek işletme maliyetleri hem de vatandaşlar tarafından tercih edilmemesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını vurgulayarak, bu sorunun çözümü için İBB yetkililerinden destek beklediklerini ifade etti.